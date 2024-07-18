У Генштабі пояснили порядок призову добровольців за "відношеннями" з військових частин

Генштаб опублікував роз’яснення свого Головного управління персоналу щодо рекрутингу добровольців за письмовими згодами від командирів військових частин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Управління описало порядок залучення таких добровольців.

Громадяни України за допомогою сайтів “Lobby X”, “Work.ua”, “Robota.ua” та “OLX робота”, через ТЦК або рекрутингові центри отримують інформацію щодо вакантних посад в армії.

За результатами співбесіди з представниками військових частин добровольці отримують письмові згоди (рекомендаційні листи) від командирів частин "пріоритетного комплектування" для їх призову по мобілізації.

Після отримання письмової згоди від командира військової частини, яка включена до переліку пріоритетних, доброволець звертається до свого ТЦК та направляється до навчальних військових частин ЗСУ для проходження базової загальновійськової підготовки. Після завершення підготовки кандидати направляються для проходження служби виключно до тих частин, від яких отримали згоду.

Генштаб доводить до ТЦК, навчальних військових частин інформацію про військові частини, які визначені пріоритетними. Перелік таких частин може уточнюватися відповідно до клопотань військ та рішень керівництва ЗСУ.

Разом з тим, командир військової частини "непріоритетного комплектування", перед тим, як надати письмову згоду кандидату, повинен порушити клопотання з обґрунтуванням та списками таких кандидатів до органу військового управління за підпорядкованістю. Ці органи узагальнюють списки кандидатів та направляють до Генштабу для отримання дозволу щодо надання письмової згоди на їхній подальший призов у частини "непріоритетного комплектування