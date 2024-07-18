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В Генштабе объяснили порядок призыва добровольцев по "отношениям" из воинских частей

Четверг 18 июля 2024 00:57
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В Генштабе объяснили порядок призыва добровольцев по "отношениям" из воинских частей Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Генштаб опубликовал разъяснение своего Главного управления персонала по рекрутингу добровольцев по письменному согласию от командиров воинских частей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Управление описало порядок привлечения таких добровольцев.

Граждане Украины с помощью сайтов "Lobby X", "Work.ua", "Robota.ua" и "OLX робота", через ТЦК или рекрутинговые центры получают информацию о вакантных должностях в армии.

По результатам собеседования с представителями воинских частей добровольцы получают письменные согласия (рекомендательные письма) от командиров частей приоритетного комплектования для их призыва по мобилизации.

После получения письменного согласия от командира воинской части, включенной в перечень приоритетных, доброволец обращается в свой ТЦК и направляется в учебные воинские части ВСУ для прохождения базовой общевойсковой подготовки. После завершения подготовки кандидаты направляется для прохождения службы исключительно в те части, от которых получили согласие.

Генштаб доводит в ТЦК, учебные воинские части информацию о воинских частях, которые определены приоритетными. Перечень таких частей может уточняться в соответствии с ходатайствами войск и решениями руководства ВСУ.

Вместе с тем, командир воинской части "неприоритетного комплектования" прежде чем предоставить письменное согласие кандидату должен подать ходатайство с обоснованием и списками таких кандидатов в орган военного управления по подчиненности. Эти органы обобщают списки кандидатов и направляют в Генштаб для получения разрешения на предоставление письменного согласия на их последующий призыв в части "неприоритетного комплектования".

Напомним, военнообязанные мужчины в возрасте от 17 до 60 лет до 17 июля должны были обновить свои военно-учетные данные. Тем, кто этого не сделал, будут выписаны штрафы в размере от 17 до 25,5 тыс. гривен.

Об обновлении данных и штрафах читайте в материале РБК-Украина.

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