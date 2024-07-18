В Генштабе объяснили порядок призыва добровольцев по "отношениям" из воинских частей

Генштаб опубликовал разъяснение своего Главного управления персонала по рекрутингу добровольцев по письменному согласию от командиров воинских частей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Управление описало порядок привлечения таких добровольцев.

Граждане Украины с помощью сайтов "Lobby X", "Work.ua", "Robota.ua" и "OLX робота", через ТЦК или рекрутинговые центры получают информацию о вакантных должностях в армии.

По результатам собеседования с представителями воинских частей добровольцы получают письменные согласия (рекомендательные письма) от командиров частей приоритетного комплектования для их призыва по мобилизации.

После получения письменного согласия от командира воинской части, включенной в перечень приоритетных, доброволец обращается в свой ТЦК и направляется в учебные воинские части ВСУ для прохождения базовой общевойсковой подготовки. После завершения подготовки кандидаты направляется для прохождения службы исключительно в те части, от которых получили согласие.

Генштаб доводит в ТЦК, учебные воинские части информацию о воинских частях, которые определены приоритетными. Перечень таких частей может уточняться в соответствии с ходатайствами войск и решениями руководства ВСУ.

Вместе с тем, командир воинской части "неприоритетного комплектования" прежде чем предоставить письменное согласие кандидату должен подать ходатайство с обоснованием и списками таких кандидатов в орган военного управления по подчиненности. Эти органы обобщают списки кандидатов и направляют в Генштаб для получения разрешения на предоставление письменного согласия на их последующий призыв в части "неприоритетного комплектования".