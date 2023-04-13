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В Генштабі показали тренування ЗСУ на Leopard 2 у Польщі

Фото: в Генштабі показали тренування ЗСУ на Leopard 2 у Польщі (facebook.com/GeneralStaff.ua) 
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові продовжують опановувати керування танками Leopard 2. Також під час навчань вони вчаться як правильно будувати танкові перешкоди та як їх проривати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Зведена група інструкторів зі Збройних Сил Королівства Норвегії Forsvaret у складі норвезької місії з навчання українських військових у Республіці Польща навчають військовослужбовців Збройних Сил України керувати танками Leopard 2, будувати танкові перешкоди та як їх проривати", - пише пресслужба Генштабу.

Підполковник Палле Ідстебо з Норвезької академії оборони відзначив здатність наших воїнів швидко вивчати новий матеріал.

"Українці непогано зарекомендували себе у вивченні нового західного матеріалу. Його легше використовувати, оскільки він розроблений з урахуванням експлуатації", - пояснив Ідстебо.

За словами підполковника, частково це може бути пов'язано з комфортом й простором у сучасних танках, які є набагато кращими ніж радянська техніка.

"Тут ми говоримо про дуже досвідчених людей, які раніше були в танках, і які також вже брали участь у боях з танками", - додав він.

Фото: в Генштабі показали тренування ЗСУ на Leopard 2 у Польщі (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші гвардійці продовжують вдосконалювати майстерність й опановувати західну техніку. В Генштабі показали тренування наших воїнів з дронами й американськими БТР.

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