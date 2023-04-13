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В Генштабе показали тренировки ВСУ на Leopard 2 в Польше

Фото: в Генштабе показали тренировки ВСУ на Leopard 2 в Польше (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные продолжают овладевать управлением танками Leopard 2. Также во время учений они учатся как правильно строить танковые препятствия и как их прорывать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Сводная группа инструкторов из Вооруженных Сил Королевства Норвегии Forsvaret в составе норвежской миссии по обучению украинских военных в Республике Польша обучают военнослужащих Вооруженных Сил Украины управлять танками Leopard 2, строить танковые препятствия и как их прорывать", - пишет пресс-служба Генштаба.

Подполковник Палле Идстебо из Норвежской академии обороны отметил способность наших воинов быстро изучать новый материал.

"Украинцы неплохо зарекомендовали себя в изучении нового западного материала. Его легче использовать, поскольку он разработан с учетом эксплуатации", - пояснил Идстебо.

По словам подполковника, частично это может быть связано с комфортом и пространством в современных танках, которые намного лучше, чем советская техника.

"Здесь мы говорим об очень опытных людях, которые раньше были в танках, и которые также уже участвовали в боях с танками", - добавил он.

Фото: в Генштабе показали тренировки ВСУ на Leopard 2 в Польше (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши гвардейцы продолжают совершенствовать мастерство и овладевать западной техникой. В Генштабе показали тренировки наших воинов с дронами и американскими БТР.

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