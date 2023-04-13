Вдосконалюють майстерність. Гвардійці показали тренування із західною технікою

Наші гвардійці продовжують вдосконалювати майстерність й опановувати західну техніку. Продемонстрували тренування з дронами й американськими БТР.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Фото: в ЗСУ показали тренування з дронами та американськими БТР (facebook.com/AFUkraine)

"На другому етапі гвардійці провели практичну стрільбу із броньованих машин International MaxxPro, які передали захисникам міжнародні партнери США", - пише пресслужба Генштабу.

Фото: в ЗСУ показали тренування з дронами та американськими БТР (facebook.com/AFUkraine)

На першому етапі воїни Дніпровського батальйону продемонстрували бойові здібності БПЛА "Кажан". Гексакоптер здатний скидати боєприпаси й нести на собі до шести зарядів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв нещодавно продемонстрував як наші воїни підвищують свою майстерність та проходять тренування.

Також в Генштабі нещодавно продемонстрували підготовку наших воїнів до ведення бойових дій у нічних умовах.

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