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У Генштабі показали нічну підготовку українських військових у Британії (відео)

Ілюстративне фото: у Генштабі показали нічну підготовку українських військових у Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українських солдатів готували до ведення бойових дій у нічних умовах. Тренування проводили інструктори низки країн у Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Там уточнили, що у Британії підготували 200 українських військових у рамках операції з базової загальновійськової підготовки.

Зокрема навчання проводили вночі в урбанізованих районах. Королівські Військово-морські сили ЗС Нідерландів зняли сюжет про тренування. Про процес підготовки українців розповів морський піхотинець-інструктор Коен.

У Генштабі зазначили, що окрім Нідерландів та Великої Британії, Норвегія, Канада, Данія, Фінляндія, Нова Зеландія, Швеція та Австралія надають інструкторів для участі в операції з базової загальновійськової підготовки.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Британії розповідали, що з початку повномасштабної війни в країні підготували понад десять тисяч українських військових.

Також ми писали, що Генштаб оприлюднив фото з навчань українських військових у Британії.

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