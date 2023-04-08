В Генштабе показали ночную подготовку украинских военных в Британии (видео)

Украинских солдат готовили к ведению боевых действий в ночных условиях. Тренировки проводили инструкторы ряда стран в Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

В Генштабе отметили, что кроме Нидерландов и Великобритании, Норвегия, Канада, Дания, Финляндия, Новая Зеландия, Швеция и Австралия предоставляют инструкторов для участия в операции по базовой общевойсковой подготовке.

В частности, учения проводили ночью в урбанизированных районах. Королевские Военно-морские силы ВС Нидерландов сняли сюжет о тренировках. О процессе подготовки украинцев рассказал морской пехотинец-инструктор Коэн.

Там уточнили, что в Британии подготовили 200 украинских военных в рамках операции по базовой общевойсковой подготовке.

Напомним, ранее в Минобороны Британии рассказывали, что с начала полномасштабной войны в стране подготовили более десяти тысяч украинских военных.

Также мы писали, что Генштаб обнародовал фото с учений украинских военных в Британии.

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