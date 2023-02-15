У Генштабі показали, як проходять заняття з вогневої підготовки для українських бійців у Британії

Українські військовослужбовці проходять заняття з вогневої підготовки у Великій Британії для відсічі російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.
Повідомляється, що військовослужбовці роти A, 1 Королівського полку принцеси Уельської Сухопутних військ Збройних сил Британії проводять заняття з вогневої підготовки для військовослужбовців ЗСУ.
Навчання проходять у Британії в рамках міжнародної навчальної операції з базової загальновійськової підготовки.
Як повідомлялося раніше, 13 лютого українські захисники розпочали навчання на танках Leopard 2 у Німеччині.
До того ж, українські бійці прибули до Бельгії для навчання на підводних дронах.
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