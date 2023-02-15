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У Генштабі показали, як проходять заняття з вогневої підготовки для українських бійців у Британії

Фото: у Генштабі показали, як проходять заняття з вогневої підготовки для українських бійців у Британії (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військовослужбовці проходять заняття з вогневої підготовки у Великій Британії для відсічі російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що військовослужбовці роти A, 1 Королівського полку принцеси Уельської Сухопутних військ Збройних сил Британії проводять заняття з вогневої підготовки для військовослужбовців ЗСУ.

Навчання проходять у Британії в рамках міжнародної навчальної операції з базової загальновійськової підготовки.

Як повідомлялося раніше, 13 лютого українські захисники розпочали навчання на танках Leopard 2 у Німеччині.

До того ж, українські бійці прибули до Бельгії для навчання на підводних дронах.

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ВеликобританіяГенштаб ВСУ