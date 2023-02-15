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В Генштабе показали, как проходят занятия по огневой подготовке для украинских бойцов в Британии

Фото: в Генштабе показали, как проходят занятия по огневой подготовке для украинских бойцов в Британии (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военнослужащие проходят занятия по огневой подготовке в Великобритании для отпора российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

Сообщается, что военнослужащие роты A, 1 Королевского полка принцессы Уэльской Сухопутных войск Вооруженных сил Британии проводят занятия по огневой подготовке для военнослужащих ВСУ.

Обучение проходит в Британии в рамках международной учебной операции по базовой общевойсковой подготовке.

Как сообщалось ранее, 13 февраля украинские защитники начали обучение на танках Leopard 2 в Германии.

К тому же, украинские бойцы прибыли в Бельгию для обучения на подводных дронах.

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ВеликобританияГенштаб ВСУ