У Генштабі показали, як бойовий гелікоптер завдає ударів по окупантам (відео)

Українська авіація продовжує систематично знищувати російських окупантів на передовій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
"Окремі бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗС України ефективно та систематично знищують російських окупантів", - наголошує військове командування.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові 6 квітня знищили три безпілотники росіян.
Також ми писали, що українські захисники збили гелікоптер росіян Мі-24 на Авдіївському напрямку.
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