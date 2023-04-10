В Генштабе показали, как боевой вертолет наносит удары по оккупантам (видео)

Украинская авиация продолжает систематически уничтожать российских оккупантов на передовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
"Отдельные бригады армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины эффективно и систематически уничтожают российских оккупантов", - подчеркивает военное командование.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные 6 апреля уничтожили три беспилотника россиян.
Также мы писали, что украинские защитники сбили вертолет россиян Ми-24 на Авдеевском направлении.
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