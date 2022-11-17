UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Генштабі підтвердили знищення штабу російських окупантів у Мелітополі: що відомо

Фото: У Мелітополі ЗСУ знищили штаб російських окупантів (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів у Запорізькій області. Ворог втратив багато живої сили та техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"За уточненою інформацією, 15 листопада у Мелітополі наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів", - зазначили українські військові.

У Генштабі також поінформували про те, що в результаті дій Сил оборони у районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка було знищено:

  • 2 склади боєприпасів;
  • дві одиниці БМ-21 "Град";
  • зенітний ракетний комплекс С-300.

Окрім цього, ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

Нагадаємо, у Каховському районі окупанти посилили фільтраційні заходи, а в самій Каховці мінують інфраструктуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольГенштаб ВСУВійна Росії проти України