В Генштабі підтвердили знищення штабу російських окупантів у Мелітополі: що відомо

ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів у Запорізькій області. Ворог втратив багато живої сили та техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"За уточненою інформацією, 15 листопада у Мелітополі наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів", - зазначили українські військові.

У Генштабі також поінформували про те, що в результаті дій Сил оборони у районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка було знищено:

2 склади боєприпасів;

дві одиниці БМ-21 "Град";

зенітний ракетний комплекс С-300.

Окрім цього, ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.