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В Генштабе подтвердили уничтожение штаба российских оккупантов в Мелитополе: что известно

Фото: В Мелитополе ВСУ уничтожили штаб российских оккупантов (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов в Запорожской области. Враг потерял много живой силы и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"По уточненной информации, 15 ноября в Мелитополе наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений", - отметили украинские военные.

В Генштабе также проинформировали о том, что в результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка были уничтожены:

  • 2 склада боеприпасов;
  • две единицы БМ-21 "Град";
  • зенитный ракетный комплекс С-300

Кроме того, враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.

Напомним, в Каховском районе оккупанты усилили фильтрационные мероприятия, а в самой Каховке минируют инфраструктуру.

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МелитопольГенштаб ВСУВойна России против Украины