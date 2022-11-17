В Генштабе подтвердили уничтожение штаба российских оккупантов в Мелитополе: что известно

ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов в Запорожской области. Враг потерял много живой силы и технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"По уточненной информации, 15 ноября в Мелитополе наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений", - отметили украинские военные.
В Генштабе также проинформировали о том, что в результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка были уничтожены:
Кроме того, враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.
Напомним, в Каховском районе оккупанты усилили фильтрационные мероприятия, а в самой Каховке минируют инфраструктуру.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.