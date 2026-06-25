У Генштабі підтвердили знищення головної антени космічного центру під Москвою

Сили оборони України офіційно підтвердили успішне ураження російського Центру космічного зв'язку "Владімир" та Оренбурзького газопереробного заводу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За інформацією військових, в ході аналізу даних підтверджено результати ураження, якого підрозділи Сил оборони України завдали у ніч на 22 червня.
Під ударом опинився Центр космічного зв'язку (ЦКС) "Владімир", розташований у районі Гусь-Хрустального Владімірської області РФ.
На об'єкті зафіксовано масштабні руйнування - критично ушкоджено головну 25-метрову параболічну антену комплексу. Також постраждала антена на даху Головного апаратно-програмного комплексу.
Суттєво пошкоджено центральну частину будівлі Головного апаратно-програмного комплексу, де знаходяться зали супутникових модемів, мультиплексорів та центральний комутаційний вузол.
Також критичних ушкоджень зазнала будівля Апаратно-технічного корпусу №1. Там були розташовані передавальний та приймальний комплекси, а також обладнання для охолодження електроніки головної антени.
Окрім космічного центру, під ударом опинився ще один важливий об'єкт у тилу ворога. Внаслідок атаки, яка відбулася 24 червня 2026 року, підтверджено серйозні пошкодження на Оренбурзькому газопереробному заводі.
Там уражено чотири установки переробки газу. Через отримані пошкодження виробничий процес на підприємстві наразі повністю призупинено.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", - наголосили в Генеральному штабі.
Нагадаємо, 21 червня та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборон уразили низку важливих об'єктів на території Росії. Зокрема, під ударом опинився центр космічного зв’язку "Дубна" у Московській області, де після вибухів зафіксували масштабне задимлення.
Тоді ж військові повідомили, що Сили оборони уразили центр космічного зв'язку під Москвою та логістику РФ, включаючи інфраструктуру порту "Кавказ" у Краснодарському краї та два автомобільні пороми, які забезпечували окупаційні війська на півдні України.
Пізніше у військовому командуванні провели додатковий аналіз руйнувань військового об'єкта у Підмосков'ї. У результаті Генштаб уточнив результати удару по центру космічного зв'язку під Москвою, підтвердивши серйозні пошкодження Головного виробничо-адміністративного корпусу та 32-метрової антени MARK-IV.