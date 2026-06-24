Генштаб уточнив результати удару по центру космічного зв'язку під Москвою

Внаслідок атаки українських дронів на центр космічного зв'язку (ЦКС) "Дубна" в Московській області 22 червня зафіксована низка серйозних пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Центр використовується для військового зв'язку, керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються міноборони рф для зв'язку, розвідки та координації військ.

Зазначений об'єкт у місті Дубна - найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії.

Цей корпус містить у собі центральну апаратну ліній зв'язку, обладнання Наземного комплексу управління та Центральний пульт управління супутникової мережі.

Окрім того, підтверджено ураження Головного виробничо-адміністративного (апаратно-програмного) корпусу з частковою руйнацією однієї з стін.

Додатковим аналізом даних підтверджено влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, що використовується для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною.

Удар по центру космічного зв'язку

Нагадаємо, у ніч на 22 червня Сили оборони вдарили по центру космічного зв'язку "Дубна" у Московській області, порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ та ворожій логістиці.

Після удару на території центру космічного зв'язку було зафіксовано масштабне задимлення.