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Генштаб уточнив результати удару по центру космічного зв'язку під Москвою

13:50 24.06.2026 Ср
2 хв
Є серйозні пошкодження
aimg Тетяна Степанова
Генштаб уточнив результати удару по центру космічного зв'язку під Москвою Фото: Генштаб уточнив результати удару по центру космічного зв'язку під Москвою (Getty Images)
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Внаслідок атаки українських дронів на центр космічного зв'язку (ЦКС) "Дубна" в Московській області 22 червня зафіксована низка серйозних пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Додатковим аналізом даних підтверджено влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, що використовується для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною.

Окрім того, підтверджено ураження Головного виробничо-адміністративного (апаратно-програмного) корпусу з частковою руйнацією однієї з стін.

Цей корпус містить у собі центральну апаратну ліній зв'язку, обладнання Наземного комплексу управління та Центральний пульт управління супутникової мережі.

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Зазначений об'єкт у місті Дубна - найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії.

Центр використовується для військового зв'язку, керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються міноборони рф для зв'язку, розвідки та координації військ.

Удар по центру космічного зв'язку

Нагадаємо, у ніч на 22 червня Сили оборони вдарили по центру космічного зв'язку "Дубна" у Московській області, порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ та ворожій логістиці.

Після удару на території центру космічного зв'язку було зафіксовано масштабне задимлення.

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