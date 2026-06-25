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В Генштабе подтвердили уничтожение главной антенны космического центра под Москвой

15:40 25.06.2026 Чт
2 мин
Оккупанты остались без связи с космосом, а заводы стали
aimg Сергей Козачук
Фото: Центр космической связи "Владимир" (росСМИ)

Силы обороны Украины официально подтвердили успешное поражение российского Центра космической связи Владимир и Оренбургского газоперерабатывающего завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Разрушение Центра космической связи

По информации военных, в ходе анализа данных подтверждены результаты поражения , которое подразделения Сил обороны Украины нанесли в ночь на 22 июня.

Под ударом оказался Центр космической связи (ЦКС) "Владимир", расположенный в районе Гусь-Хрустального Владимирской области РФ.

На объекте зафиксированы масштабные разрушения - критически повреждена главная 25-метровая параболическая антенна комплекса. Также пострадала антенна на крыше Главного аппаратно-программного комплекса.

Существенно повреждена центральная часть здания Главного аппаратно-программного комплекса, где находятся залы спутниковых модемов, мультиплексоров и центральный коммутационный узел.

Также критические повреждения получило здание Аппаратно-технического корпуса №1. Там были расположены передающие и приемные комплексы, а также оборудование для охлаждения электроники главной антенны.

Остановка Оренбургского ГПЗ

Кроме космического центра под ударом оказался еще один важный объект в тылу врага. В результате атаки, которая произошла 24 июня 2026 года, подтверждены серьезные повреждения на Оренбургском газоперерабатывающем заводе .

Там поражены четыре установки переработки газа. Из-за полученных повреждений производственный процесс на предприятии полностью приостановлен.

"Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - подчеркнули в Генеральном штабе.

Атака на порт "Кавказ" и центр "Дубна"

Напомним, 21 июня и в ночь на 22 июня подразделения Сил обороны поразили ряд важных объектов на территории России. В частности, под ударом оказался центр космической связи Дубна в Московской области, где после взрывов зафиксировали масштабное задымление.

Тогда же военные сообщили, что Силы обороны поразили центр космической связи под Москвой и логистику РФ, включая инфраструктуру порта "Кавказ" в Краснодарском крае и два автомобильных парома, которые обеспечивали оккупационные войска на юге Украины.

Позже в военном командовании был проведен дополнительный анализ разрушений военного объекта в Подмосковье. В результате Генштаб уточнил результаты удара по центру космической связи под Москвой, подтвердив серьезные повреждения Главного производственно-административного корпуса и 32-метровой антенны MARK-IV.

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