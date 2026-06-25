В Генштабе подтвердили уничтожение главной антенны космического центра под Москвой

Разрушение Центра космической связи

По информации военных, в ходе анализа данных подтверждены результаты поражения , которое подразделения Сил обороны Украины нанесли в ночь на 22 июня.

Под ударом оказался Центр космической связи (ЦКС) "Владимир", расположенный в районе Гусь-Хрустального Владимирской области РФ.

На объекте зафиксированы масштабные разрушения - критически повреждена главная 25-метровая параболическая антенна комплекса. Также пострадала антенна на крыше Главного аппаратно-программного комплекса.

Существенно повреждена центральная часть здания Главного аппаратно-программного комплекса, где находятся залы спутниковых модемов, мультиплексоров и центральный коммутационный узел.

Также критические повреждения получило здание Аппаратно-технического корпуса №1. Там были расположены передающие и приемные комплексы, а также оборудование для охлаждения электроники главной антенны.

Остановка Оренбургского ГПЗ

Кроме космического центра под ударом оказался еще один важный объект в тылу врага. В результате атаки, которая произошла 24 июня 2026 года, подтверждены серьезные повреждения на Оренбургском газоперерабатывающем заводе .

Там поражены четыре установки переработки газа. Из-за полученных повреждений производственный процесс на предприятии полностью приостановлен.

"Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - подчеркнули в Генеральном штабе.