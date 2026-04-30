У Генштабі підтвердили удар по НПЗ в Орську: чим він важливий для ворога

У період з 29 квітня і в ніч на 30 квітня Сили оборони України завдали серію ударів по низці ключових об'єктів російської армії, включно з нафтопереробним заводом і військовою технікою противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генеральний штаб ЗСУ в мережі Telegram.

За інформацією військового командування, одним з уражених об'єктів став нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" у місті Орськ Оренбурзької області РФ. Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшим загорянням.

Зазначається, що об'єкт задіяний у забезпеченні російської армії. Завод виробляє понад 30 видів нафтопродуктів, включно з бензином, дизельним паливом та авіаційним гасом. Його проєктна потужність переробки становить до 6,6 млн тонн нафти на рік.

Ураження військової техніки та систем ППО

Також повідомляється про удар по російських вертольотах Мі-28 і Мі-17 у районі населеного пункту Бабки Воронезької області РФ.

Крім того, українські військові вразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" в районі Олександрівки Запорізької області.

Удари по пунктах управління і складах

Сили оборони завдали удару по пункту управління артилерійської бригади противника в Лисичанську на тимчасово окупованій території Луганської області.

Також уражено склад боєприпасів у районі Кременівки на окупованій частині Донецької області та місце базування катерів в акваторії Чорного моря.

Продовження операцій

У військовому відомстві зазначають, що масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України заявляють про продовження системних ударів по ключових об'єктах противника до припинення збройної агресії РФ.