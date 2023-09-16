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У Генштабі озвучили результати розмінування деокупованих територій за останній тиждень

Фото: розмінування (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту у період з 11 по 16 вересня виявили та знешкодили на території України 1718 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У відомстві зазначили, що за останній тиждень вдалось розмінувати територію площею 896.59 га.

Усього від початку широкомасштабної агресії російської федерації підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 56375 вибухонебезпечних предметів. А розміновано та перевірено територію площею 19746,03 гектарів.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні 174 тисячі квадратних кілометрів території України потенційно небезпечні через міни та боєприпаси.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, йдеться в першу чергу про траси під лініями електропередач та полів.

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