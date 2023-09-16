RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Генштабе озвучили результаты разминирования деоккупированных территорий за последнюю неделю

Фото: разминирование (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Подразделения по разминированию Государственной специальной службы транспорта в период с 11 по 16 сентября обнаружили и обезвредили на территории Украины 1718 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В ведомстве отметили, что за последнюю неделю удалось разминировать территорию площадью 896,59 га.

Всего с начала широкомасштабной агрессии российской федерации подразделениями Госспецтрансслужбы обнаружено, изъято и обезврежено 56 375 взрывоопасных предметов. А разминирована и проверена территория площадью 19746,03 гектара.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новуюгосударственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день 174 тысячи квадратных километров территории Украины потенциально опасны из-за мин и боеприпасов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСГенштаб ВСУВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ