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У Генштабі уточнили кількість збитих повітряних цілей, якими РФ обстріляла Україну за останню добу

Фото: стяг Росії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація у понеділок, 29 травня, обстріляла територію України з ракет різних модифікацій. Окрім цього вночі понеділка ППО збивала іранські ударні БпЛА "Shahed".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Як уточнили в Генштабі, за останню добу по території України було випущено 40 крилатих ракет Х-101/Х-555. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України вдалось збити 36 з них.

Окрім цього вночі Росія запустила 38 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Збито було 30 з них.

Травневі обстріли України

Росія останнім часом змінила тактику обстрілів України. У травні цього року Київ зазнав 16 масштабних обстрілів. Так у понеділок, 29 травня, російські війська випустили 11 "Іскандерів" двох модифікацій. Сили ППО знищили всі цілі. Вночі 29 травня ворог застосував безпілотники та крилаті ракети.

Окрім цього у п'ятницю, 26 травня ударів було завдано по Дніпру. Загарбники поцілили по будівлі поліклініки та ветеринарної клініки, внаслідок чого виникла пожежа, що охопила вже 1 тисячу кв. м. Наразі відомо про чотирьох загиблих і 32 постраждалих.

Також російська армія в ніч на 29 травня атакувала Хмельницьку область. окупанти вдарили по військовому об'єкту. За попередніми даними, внаслідок атаки виведено з ладу 5 літальних апаратів. Фахівці почали відновлювати злітно-посадкову смугу.

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