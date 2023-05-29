В Генштабе уточнили количество сбитых воздушных целей, которыми РФ обстреляла Украину за последние сутки

Как уточнили в Генштабе, за последние сутки по территории Украины было выпущено 40 крылатых ракет Х-101/Х-555. Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины удалось сбить 36 из них.

Кроме этого, ночью Россия запустила 38 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Сбиты были 30 из них.

Майские обстрелы Украины

Россия в последнее время сменила тактику обстрелов Украины. В мае этого года Киев подвергся 16 масштабным обстрелам. Так, в понедельник, 29 мая, российские войска выпустили 11 "Искандеров" двух модификаций. Силы ПВО уничтожили все цели. Ночью 29 мая враг применил беспилотники и крылатые ракеты.

Кроме этогов пятницу, 26 мая удары были нанесены по Днепру. Захватчики попали по зданию поликлиники и ветеринарной клиники, в результате чего возник пожар, охвативший уже 1 тысячу кв. м. Сейчас известно о четырех погибших и 32 пострадавших.

Также российская армия в ночь на 29 мая атаковала Хмельницкую область. оккупанты ударили по военному объекту. По предварительным данным, в результате атаки выведено из строя 5 летательных аппаратов. Специалисты начали восстанавливать взлетно-посадочную полосу.