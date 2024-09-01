У Генштабі назвали селище на Покровському напрямку, де склалась найгарячіша ситуація

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 1 вересня.

Російські обстріли

Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, застосувавши 14 ракет, 55 авіаударів із застосуванням 63 КАБів.

Крім того, ворог для обстрілів також задіяв 427 дронів-камікадзе.

Також противник здійснив близько 2800 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують рішуче давати відсіч спробам окупантів просунутися в глибину території країни, а також завдають ворогу "ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту".

На Харківському напрямку загарбники здійснили 5 атак поблизу Вовчанська та Липців. Підрозділи ЗСУ відбили 3 штурмових дії противника, ще 2 боєзіткнення на даний час тривають.

Як розповіли в Генштабі, попередньо з початку доби втрати противника на цій ділянці фронту склали 70 окупантів загиблими та пораненими. Також було знищено 2 танки, 2 ББМ, 35 БпЛА та 6 автомобілів. Крім того, пошкоджено 3 ББМ та 6 автомобілів загарбників.

На Куп'янському напрямку ворог 14 разів атакував позиції ЗСУ у районах Синьківки та Глушківки. Два бої ще тривають.

На Лиманському напрямку окупанти 17 разів намагалися просунутися поблизу Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського. Воїни ЗСУ відбили 16 атак ворога, ще один бій триває поблизу Макіївки.

На Сіверському напрямку противник 9 разів здійснив атакувальні дії в районах Верхньокам'янського та Роздолівки. 6 атак були відбиті ЗСУ, ще 3 - тривають.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили 5 штурмових дій в районах Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. У Генштабі зазначили, що ситуація під контролем підрозділів ЗСУ.

На Торецькому напрямку ситуація характеризується як напружена. Окупанти 16 разів атакували поблизу Торецька та Неліпівки. Триває бій.

На Покровському напрямку - досі висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень тут зросла до 62. У Генштабі розповіли, що ворог продовжує натиск на бойові порядки ЗСУ поблизу Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки.

Сили оборони відбили 58 ворожих атак, ще 4 бойових зіткнення продовжуються.

"Найгарячіше сьогодні в районі Новогродівки, де за сьогодні відбулось 27 бойових зіткнень", - йдеться у вечірньому звіті.

Також в ЗСУ розповіли, що попередні втрати противника на цій ділянці фронту склали 212 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено 3 ББМ та автомобіль, пошкоджено 5 артилерійських систем та 2 автомобілі.

На Курахівському напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Окупанти намагалися просунутися в районах н.п. Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. 21 атака була відбита, ще 2 - тривають.

На Времівському напрямку противник 13 разів штурмував передній край оборони ЗСУ в районах Водяного, Костянтинівки та Макарівки. Сили оборони зупинили 10 атак противника, ще 3 бої тривають

Сьогодні на Гуляйпільському та Оріхівському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку дві спроби ворога взяти позиції ЗСУ зазнали невдачі.