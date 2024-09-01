В Генштабе назвали поселок на Покровском направлении, где сложилась самая горячая ситуация

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 1 сентября.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив 14 ракет, 55 авиаударов с применением 63 КАБ (УАБ).

Кроме того, враг для обстрелов также задействовал 427 дронов-камикадзе.

Также противник совершил около 2800 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают решительно давать отпор попыткам оккупантов продвинуться в глубину территории страны, а также наносят врагу "эффективного огневого поражения, истощая по всей линии фронта".

На Харьковском направлении захватчики совершили 5 атак вблизи Волчанска и Липцев. Подразделения ВСУ отразили 3 штурмовых действия противника, еще 2 боестолкновения сейчас продолжаются.

Как рассказали в Генштабе, предварительно с начала суток потери противника на этом участке фронта составили 70 оккупантов погибшими и ранеными. Также были уничтожены 2 танка, 2 ББМ, 35 БпЛА и 6 автомобилей. Кроме того, повреждены 3 ББМ и 6 автомобилей захватчиков.

На Купянском направлении враг 14 раз атаковал позиции ВСУ в районах Синьковки и Глушковки. Два боя еще продолжаются.

На Лиманском направлении оккупанты 17 раз пытались продвинуться вблизи Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского. Воины ВСУ отразили 16 атак врага, еще один бой продолжается вблизи Макеевки.

На Северском направлении противник 9 раз совершил атакующие действия в районах Верхнекаменского и Раздолевки. 6 атак были отбиты ВСУ, еще 3 - продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили 5 штурмовых действий в районах Андреевки, Клещиевки, Майского и Маркового. В Генштабе отметили, что ситуация находится под контролем подразделений ВСУ.

На Торецком направлении ситуация характеризуется как напряженная. Оккупанты 16 раз атаковали вблизи Торецка и Нелиповки. Продолжается бой.

На Покровском направлении - до сих пор высока интенсивность боевых действий. Количество боев тут возросло до 62. В Генштабе рассказали, что враг продолжает давление на боевые порядки ВСУ вблизи Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки.

Силы обороны отразили 58 вражеских атак, еще 4 боевых столкновения продолжаются.

"Наиболее горячо сегодня в районе Новогродовки, где за сегодня произошло 27 боевых столкновений", - говорится в вечернем отчете.

Также в ВСУ рассказали, что предварительные потери противника на этом участке фронта составили 212 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожены 3 ББМ и автомобиль, повреждены 5 артиллерийских систем и 2 автомобиля.

На Кураховском направлении произошло 23 боевых столкновения. Оккупанты пытались продвинуться в районах н.п. Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. 21 атака была отбита, еще 2 - продолжаются.

На Времивском направлении противник 13 раз штурмовал передний край обороны ВСУ в районах Водяного, Константиновки и Макаровки. Силы обороны остановили 10 атак противника, еще 3 боя продолжаются.

Сегодня на Гуляйпольском и Ореховском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении две попытки врага взять позиции ВСУ потерпели неудачу.