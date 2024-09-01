Росія прискорила просування до Покровська, але темп може знизитись, - розвідка Британії

Війська окупанта протягом останнього тижня прискорили просування до міста Покровськ. Проте невдовзі вони можуть сповільнити темп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X ( Twitter) .

Головне управління розвідки Міністерства оборони Британії розповіло, що російські Сухопутні війська протягом останніх семи днів прискорили просування до міста Покровськ на сході України.

"Війська РФ дуже ймовірно вже знаходяться в межах десяти кілометрів від краю міста. Швидкість просування, ймовірно, сповільниться, коли російські сухопутні війська увійдуть у населені пункти поблизу Покровська", - йдеться в заяві розвідки.

Британія наголосила, що Покровськ є ключовим логістичним центром для Донецької області, і, якщо його захопити, він, ймовірно, подовжить і перенаправить існуючі українські лінії постачання.

"Оперативний темп військової активності залишається низьким на всіх інших лініях фронту на сході та півдні України без істотних змін у територіальному контролі", - додали в розвідці.