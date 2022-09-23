У Генштабі назвали причини спішної мобілізації в РФ і розкрили плани ворога

Згідно з даними розвідки, неспроможність Кремля досягти своїх цілей у війні, зростаюча підтримка України, збереження курсу Києва щодо вступу до НАТО й загострення соціально-економічних проблем у Росії, змусили Москву оголосити мобілізацію, аби хоч якось врятувати режим Путіна.

"За нашими даними, згідно з мобілізаційними планами Росії, мобілізації підлягатимуть близько 300 тисяч осіб. За попередніми даними, призов відбудеться якнайменше в два етапи, може бути більше", - заявив Громов.

Під час першого етапу, як пояснює Громов, протягом місяця - півтора Росія спробує доукомплектувати до повного штату свої з'єднання та військові частини, які залучені до війни проти України.

"Також не виключається, що частина сил піде на доукомплектування підрозділів прикордонної служби ФСБ для вивільнення особового складу підрозділів збройних сил, які залучені до прикриття кордону з Україною", - зауважив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу.

Попри те, що мобілізації підлягають різні категорії осіб, ймовірно, що Росія призиватиме до війни посадових осіб сержантського та рядового складу, а також молодших офіцерів.

Вже під час другого етапу, Росія створить низку загальновійськових формувань оперативного, тактичного рівня, відповідні комплекти ракетного підрозділу та артилерії.

"Одночасно ми розуміємо, що фахівців дефіцитних спеціальностей у противника немає, а їх підготовка займе тривалий час", - відзначає Громов.

Наші воїни готові до любого розвитку подій, попри мобілізацію у Росії.