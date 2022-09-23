RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Генштабе назвали причины спешной мобилизации в РФ и раскрыли планы врага

Фото: в Генштабе назвали причины спешной мобилизации в РФ и раскрыли планы врага (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кремль был вынужден объявить мобилизацию в стране из-за угрозы режиму президента России Владимира Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

Согласно данным разведки, неспособность Кремля достичь своих целей в войне, растущая поддержка Украины, сохранение курса Киева по вступлению в НАТО и обострение социально-экономических проблем в России заставили Москву объявить мобилизацию, чтобы хоть как-то спасти режим Путина.

"По нашим данным, согласно мобилизационным планам России, мобилизации будут подлежать около 300 тысяч человек. По предварительным данным, призыв состоится как минимум в два этапа, может быть больше", - заявил Громов.

Во время первого этапа, как объясняет Громов, в течение месяца - полтора Россия попытается доукомплектовать в полный штат свои соединения и воинские части, вовлеченные в войну против Украины.

"Также не исключается, что часть сил пойдет на доукомплектование подразделений пограничной службы ФСБ для освобождения личного состава подразделений вооруженных сил, привлеченных к прикрытию границы с Украиной", - отметил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба.

Несмотря на то, что мобилизации подлежат разные категории лиц, вероятно, что Россия будет призывать к войне должностных лиц сержантского и рядового состава, а также младших офицеров.

Уже на втором этапе Россия создаст ряд общевойсковых формирований оперативного, тактического уровня, соответствующие комплекты ракетного подразделения и артиллерии.

"В то же время мы понимаем, что специалистов дефицитных специальностей у противника нет, а их подготовка займет длительное время", - отмечает Громов.

Наши воины готовы к любому развитию событий, несмотря на мобилизацию в России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

Тем временем в Раде при президенте России также предложили расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация