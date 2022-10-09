У Генштабі дізналися про спроби Росії купити боєприпаси у третіх країн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Поки що надійним джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали республіки Білорусь. Також найближчим часом планується переміщення на територію Росії ще 13 ешелонів із боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

Повідомляється, що російські військові відчувають дефіцит артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню.

Раніше ми писали, що бійці Збройних сил України знищили склад боєприпасів окупантів за допомогою безпілотника.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили ворожу баржу та чотири склади з боєприпасами в Херсонській області.

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