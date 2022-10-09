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У Генштабі дізналися про спроби Росії купити боєприпаси у третіх країн

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Москва, Неділя 09 жовтня 2022 18:41
У Генштабі дізналися про спроби Росії купити боєприпаси у третіх країн Фото: армія Росії намагається купити боєприпаси у третіх країн (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Військове керівництво Росії активно шукає додаткові ресурси ведення війни. Наразі ведуться переговори з третіми країнами щодо закупівлі озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що російські військові відчувають дефіцит артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню.

Поки що надійним джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали республіки Білорусь. Також найближчим часом планується переміщення на територію Росії ще 13 ешелонів із боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

Раніше ми писали, що бійці Збройних сил України знищили склад боєприпасів окупантів за допомогою безпілотника.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили ворожу баржу та чотири склади з боєприпасами в Херсонській області.

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