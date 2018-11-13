В Генштабе ВСУ сообщили о встрече Муженко с председателем СММ ОБСЕ

Фото: встреча Муженко и Апакана (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Стороны обсудили ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко встретился с руководителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурулом Апаканом. Об этом сообщает РБК-украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что встреча состоялась во вторник, 13 ноября, в Киеве, где стороны обсудили ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

В частности, Муженко заверил главу СММ, что Вооруженные силы соблюдают положения минских договоренностей "и прилагают все усилия по снижению уровня напряженности в районе проведения ООС".

Кроме того, глава Генштаба поздравил в Украине новоназначенного на должность первого заместителя председателя СММ Марка Етерингтона.

"Господин Марк Этерингтон имеет солидный опыт работы в Косово, Ираке и Афганистане, что будет способствовать выполнению задач на новой должности", - отметили в Генштабе.

Муженко в завершение встречи поблагодарил Апакану за важную работу, которую выполняет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

Фото: встреча Муженко и представителей ОБСЕ (facebook.com/GeneralStaff.ru)

Напомним, недавно украинская сторона в Трехсторонний контактной группе на последнем заседании в Минске заявила, что СММ ОБСЕ должна получить доступ ко всей оккупированной территории Украины, в том числе и в Крыму.