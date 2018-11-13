У Генштабі ЗСУ повідомили про зустріч Муженка із головою СММ ОБСЄ

Фото: зустріч Муженка та Апакана (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Сторони обговорили ситуацію у районі проведення операції Об'єднаних сил

Глава Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Віктор Муженко зустрівся із керівником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурулом Апаканом. Про це повідомляє РБК-україна із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що зустріч відбулась у вівторок, 13 листопада, у Києві, де сторони обговорили ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Зокрема, Муженко запевнив главу СММ, що Збройні сили дотримуються положень мінських домовленостей "та докладають усіх зусиль щодо зниження рівня напруженості в районі проведення ООС".

Крім того, глава Генштабу привітав в Україні новопризначеного на посаду першого заступника голови СММ Марка Етерінгтона.

"Пан Марк Етерінгтон має солідний досвід роботи в Косово, Іраку та Афганістані, що сприятиме виконанню завдань на новій посаді", - зазначили в Генштабі.

Муженко на завершення зустрічі подякував Апакану за важливу роботу, яку виконує Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.

Фото: зустріч Муженка та представників ОБСЄ (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, нещодавно українська сторона у Тристоронній контактній групі на останньому засіданні в Мінську заявила, що СММ ОБСЄ повинна отримати доступ до всієї окупованої території України, в тому числі й до Криму.