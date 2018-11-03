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Глава Генштабу ЗСУ показав успішний бойовий пуск С-300

Новини » Політика    03.11.2018 - 18:23
Фото: Віктор Муженко (wikipedia.org)
Фото: Віктор Муженко (wikipedia.org)

За його словами, успішні бойові пуски з відновлених ЗРК, а також випробування модернізованих систем управління вогнем завантажать замовленнями вітчизняний ОПК

Глава Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив про успішний бойовий пуск зенітно-ракетного комплексу С-300В1 вперше за 19 років. Про це повідомлє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Муженка.

"Вперше за 19 років відбулося бойове застосування мобільного ЗРК С-300В1, розрахунок якого знищив дві цілі", - зазначив Муженко.

За його словами, успішні бойові пуски з відновлених ЗРК, а також випробування модернізованих систем управління вогнем завантажать замовленнями вітчизняний ОПК.

С-300В - серія універсальних, багатоканальних зенітних ракетних систем протиповітряної/протиракетної оборони фронтової ланки сухопутних військ. Призначена для оборони важливих військових об'єктів, угруповань військ і адміністративно-промислових центрів від ударів всіх типів літаків і вертольотів, крилатих ракет, інших аеродинамічних засобів повітряного нападу, аеробалістичних і балістичних ракет оперативно-тактичного призначення.

Нагадаємо, у Херсонській області в четвер, 1 листопада, на державному випробувальному полігоні "Ягорлик" розпочалися бойові стрільби Повітряних сил Збройних сил України.

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