В Генштабе рассказали, на чем сосредоточены основные усилия российских войск

Российские военные сосредоточили свои усилия на поражении группировок наших защитников. Пытаются добиться успеха на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении". - пишет пресс-служба Генштаба.

Оккупанты пытаются одолеть подразделения наших защитников, чтобы создать условия для ведения наступления.

Для российских военных важнейшими задачами сегодня являются:

Напомним, РБК-Украина писало о самых горячих точках на фронте. Российские военные практически круглосуточно применяют артиллерию и авиацию, а также пытаются окружить наших бойцов на отдельных участках.

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