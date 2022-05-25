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В Генштабе рассказали, на чем сосредоточены основные усилия российских войск

Фото: в Генштабе рассказали, на чем сосредоточены основные усилия российских войск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные сосредоточили свои усилия на поражении группировок наших защитников. Пытаются добиться успеха на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Для российских военных важнейшими задачами сегодня являются:

  • поражение группировок ВСУ;
  • установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Оккупанты пытаются одолеть подразделения наших защитников, чтобы создать условия для ведения наступления.

"Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении". - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о самых горячих точках на фронте. Российские военные практически круглосуточно применяют артиллерию и авиацию, а также пытаются окружить наших бойцов на отдельных участках.

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