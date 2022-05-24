В Минобороны назвали самые горячие точки на фронте

Наиболее горячие точки на фронте находятся на Донецком и Славянском направлениях. Российские войска практически круглосуточно наносят артиллерийские и авиационные удары, а также пытаются окружить украинские части на отдельных участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

"Горячие (точки на фронте - ред.) - это Донецкий операционный район и Славянское направление. Оккупанты фактически в круглосуточном режиме бьют артиллерией, авиацией, обстреливают жилые кварталы. Также Россия ищет новые рубежи откуда и куда она может наносить ракетные и бомбовые удары, в том числе и с территории Беларуси и Крыма", - сказал представитель Минобороны в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, на востоке Украины идут тяжелые бои, которые станут итогом войны с Россией. Он добавил, что населенные пункты Лиман, Северодонецк, Лисичанск - это одни из самых горячек точек фронта.

"Лиманское направление, там постоянное огневое воздействие со стороны российской артиллерии и авиации. Там они не оставляют попыток форсировать реку Северный Донец, она уже стала трагической страницей для России в этой операции", - уточнил Мотузяник.

Он добавил, что в Северодонецке сложилась очень тяжелая ситуация. Российские военные пытаются полностью уничтожить город так, как действовали в Мариуполе и как сейчас делают в Попасной.

"Сейчас их задача окружить наши войска в районе Северодонецка, Лисичанска, блокировать соответствующую трассу и это может им позволить выйти на админграницы Луганской области", - отметил спикер.

Мотузяник подчеркнул, что украинские военные держатся в этом районе. Генштаб Вооруженных сил Украины просчитывает все возможные риски и операции, чтобы не допустить окружения.