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В Генштабі розповіли, на чому зосереджені основні зусилля російських військ

Фото: в Генштабі розповіли, на чому зосереджені основні зусилля російських військ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові зосередили свої зусилля на ураженні угрупувань наших захисників. Намагаються досягти успіху на Бахмутському й Лиманському напрямках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Для російських військових найважливішими завданнями сьогодні є:

  • ураження угрупувань ЗСУ;
  • встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

Окупанти намагаються здолати підрозділи наших захисників, аби створити умови для ведення наступу.

"Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському напрямку. Намагається розвинути успіх на Лиманському напрямку". - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про найгарячіші точки на фронті. Російські військові практично цілодобово застосовують артилерію та авіацію, а також намагаються оточити наших бійців на окремих ділянках.

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