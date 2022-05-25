В Генштабі розповіли, на чому зосереджені основні зусилля російських військ

Російські військові зосередили свої зусилля на ураженні угрупувань наших захисників. Намагаються досягти успіху на Бахмутському й Лиманському напрямках.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Для російських військових найважливішими завданнями сьогодні є:
Окупанти намагаються здолати підрозділи наших захисників, аби створити умови для ведення наступу.
"Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському напрямку. Намагається розвинути успіх на Лиманському напрямку". - пише пресслужба Генштабу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про найгарячіші точки на фронті. Російські військові практично цілодобово застосовують артилерію та авіацію, а також намагаються оточити наших бійців на окремих ділянках.
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