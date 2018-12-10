Генштаб назвав кількість людей в оперативному резерві ЗСУ

Фото: Артур Артеменко (mil.gov.ua)

У Генштабі заявили, що 80% резервістів готові прибути до своїх частин у разі відкритої агресії Росії

Генеральний штаб Збройних сил України інформує, що на сьогодні оперативний резерв ЗСУ складає близько 200 тисяч резервістів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію прес-служби Генштабу у соцмережі Facebook.

Відповідну інформацію повідомив начальник Головного управління персоналу - заступник начальника Генштабу ЗСУ Артур Артеменко.

За його словами, Генштаб наразі здійснює заходи нарощування бойових спроможностей військ (сил) та підготовки до їх негайного застосування. Такі заходи вживаються у зв’язку із черговим актом збройної агресії з боку Росії та відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану".

"На сьогодні оперативний резерв ЗС України складає близько 200 тис. резервістів, 80% з яких, за результатами соціологічних опитувань, висловили готовність прибути до своїх частин у разі відкритої агресії противника", - підкреслив Артеменко.

Замначальника Генштабу заявив, що протягом останніх трьох років підготовку на зборах у складі бойових військових частин та органів військового управління усіх рівнів уже пройшли понад 40 тис. резервістів оперативного резерву першої черги (ОР-1).

"Практику доукомплектування ОР та бойового злагодження підрозділів спільно з резервістами отримали 100 відсотків бойових бригад (полків) ЗС України", - додав він.

Замначальника Генштаба заявил, что в течение последних трех лет подготовку на сборах в составе боевых воинских частей и органов военного управления всех уровней уже прошли более 40 тыс. резервистов оперативного резерва первой очереди (ОР-1).

"О практике доукомплектования ОР и боевого слаживания подразделений совместно с резервистами получили 100 процентов боевых бригад (полков) ВС Украины", - добавил он.

Нагадаємо, 3 грудня у навчальних центрах ВСУ почалися збори оперативного резерву першої черги.

Повідомлялося, що для підвищення рівня готовності військ до застосування за призначенням у разі відкритої агресії, зокрема, передбачається проведення 10-денних бригадних тактичних навчань на полігонах в Херсонській, Запорізькій областях.

Як писало РБК-Україна раніше, в 10 областях України до 26 грудня запроваджений воєнний стан.

Підкреслимо, глава держави Петро Порошенко сподівається, що воєнний стан не потрібно буде продовжувати.