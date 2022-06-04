В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на утро 4 июня

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на начало 101-х суток противостояния российским оккупантам. Захватчики не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжают обстреливать объекты военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

На Северском направлении противник активных действий не проводил. С целью усиления определенных участков границы и сковывания действий украинских войск враг продолжает удерживать подразделения Вооруженных сил РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занятых рубежей. Продолжается интенсивное огневое воздействие на подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Старый Салтов и Черкасские Тишки. Враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач.

На Славянском направлении с целью снижения боевого потенциала наших войск, противник при поддержке артиллерии обстреливал населенные пункты Грушуваха, Татьяновка и Дибровное. Российские военные также проводили штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное, но безуспешно. Оккупанты вели безуспешное наступление в направлении населенного пункта Вернополье, но понесли потери.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии, враг ведет наступление, но успеха не имеет. Кроме того, после огневого поражения противник отошел.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг ведет сковывающие и отвлекающие действия.

На Лиманском направлении в районе населенного пункта Старый Караван, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.

Темп продвижения вражеских подразделений во время боевых действий на Донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием.

На Южнобугском направлении противник ведет позиционную оборону и пытается осуществлять огневое поражение наших подразделений.

Захватчики боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство оккупантов передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.

На Бессарабском направлении, а также в Черноморской и Азовской морских операционных зонах ситуация без существенных изменений.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 9 атак врага, уничтожено 1 танк, 1 артиллерийская система, 6 боевых бронированных машин, 2 специальных бронированных автомобиля и 3 единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный беспилотник "Элерон" и 2 беспилотника типа "Орлан-10".