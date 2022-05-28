В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на утро 28 мая

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на начало 94-х суток противостояния российской агрессии. На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба .

Кроме того, продолжается подготовка офицеров запаса для нужд комплектования подразделений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в учебных заведениях Беларуси.

В район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М". Сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении противник проводит мероприятия по усилению прикрытия участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено.

На Слобожанском направлении враг обстреливает подразделения наших войск для недопущения их дальнейшего продвижения в направлении государственной границы Украины на север и северо-восток от города Харькова. Принимает меры по логистическому обеспечению и пополнению потерь.

На Харьковском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновое, Прудянка, Русские Тишки, Кутузовка, Варваровка, Петровка, Михайловка, Коробочкино и других. Проводил дистанционное минирование местности на вероятных направлениях действий Сил обороны.

На Славянском направлении оккупанты проводили усиленную разведку. Основные усилия сосредоточены на удержании занятых позиций, пополнении потерь и запасов, а также создании условий для возобновления наступления.

Россияне осуществляли артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье. Силами армейской авиации продолжили наносить авиаудары в районе населенного пункта Долгенькое.

При поддержке артиллерии враг пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека, но отошел из-за того, что не имел успеха.

На Донецком направлении противник проводит активные наступательные действия. Продолжает огневое поражение наших подразделений вдоль линии соприкосновения, наносит ракетные удары. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении оккупанты продолжают обстрелы из минометов и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Озерное и Дубрава. Вблизи последнего были нанесены авиационные удары. Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии, враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, но понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

На Авдеевском направлении враг задействовал артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Вторая, Веселое, Авдеевка, Пески и Красногоровка. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Яковлевки, Авдеевки, Веселого и Каменки.

На Кураховском направлении активных наступательных действий захватчики не проводили, развернули на огневых позициях реактивную и ствольную артиллерию, обстреливали позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Марьинки, Охотничьего и Павловки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времевка, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других. Вражеская армейская авиация действовала вблизи Ольговского.

В результате действий Сил обороны Украины враг понес значительные потери и отступил в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка.

На территории России продолжаются мероприятия скрытой мобилизации. Противник продолжает снимать с хранения устаревшее вооружение и военную технику из центров обеспечения мобилизационного развертывания. На территории Воронежской области продолжается подготовка резервистов.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 8 атак врага, уничтожено 5 танков, 10 единиц боевой бронированной техники и 4 вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БпЛА типа "Орлан-10".

В результате действий авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожена ротная тактическая группа противника с техникой и живой силой. В Харьковской области военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.