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Россияне не смогут захватить Луганскую область в ближайшие дни, - Гайдай

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Украина, Пятница 27 мая 2022 19:56
Россияне не смогут захватить Луганскую область в ближайшие дни, - Гайдай Фото: Сергей Гайдай (Telegram)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне не смогут захватить Луганскую область в ближайшие дни. Украинским защитникам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение - придется отойти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Руководитель области говорит, что Северодонецк под постоянными российскими обстрелами.

"Сепаратистские СМИ распространяют лживые заявления "ленерівських командиров", что город отрезан. Это не соответствует действительности. Областной центр не отрезан, бои продолжаются на окраинах города. Россияне зашли в район гостиницы "Мир" и автовокзала", - рассказывает Гайдай.

По его словам, трасса "Лисичанск-Бахмут" полностью простреливается, передвижение по ней опасно. Завоз гумгрузов и эвакуация все равно возможны.

"Те, кто остались на свободной територии Луганской области, постоянно находятся в укрытиях, выходить на улицу из - за плотности обстрелов-почти невозможно. Обеспечиваем людей необходимыми вещами для выживания", - говорит председатель Луганской ОВА.

В Генштабе ВСУ сообщают, на Северодонецком направлении российские оккупанты, при поддержке артиллерии, осуществляли штурмовые действия в районах населенных пунктов Щедрищеве, Боровское и Тошкивка, боевые действия продолжаются.

Напомним, Россия не остановится на оккупации Донбасса. Они будут пытаться захватить другие области Украины.

Как ранее сообщал президент Украины, нынешний наступление оккупантов на Донбасс может сделать этот регион безлюдным. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить в пепелище.

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