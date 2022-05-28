У Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах на ранок 28 травня

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах на початок 94-ї доби протистояння російської агресії. На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу .

Крім того, продовжується підготовка офіцерів запасу для потреб комплектування підрозділів військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони у навчальних закладах Білорусі.

В район населеного пункту Лунінець Брестської області переміщено дивізіон ОТРК "Іскандер-М". Зберігається загроза завдання ударів по об’єктах інфраструктури та підрозділах Сил оборони з території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник проводить заходи щодо посилення прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відзначено.

На Слобожанському напрямку ворог обстрілює підрозділи наших військ для недопущення їх подальшого просування в напрямку державного кордону України на північ та північний схід від міста Харкова. Вживає заходів щодо логістичного забезпечення та поповнення втрат.

На Харківському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова, Прудянка, Руські Тишки, Кутузівка, Варварівка, Петрівка, Михайлівка, Коробочкіно та інших. Проводив дистанційне мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

На Слов’янському напрямку окупанти проводили посилену розвідку. Основні зусилля зосереджені на утриманні зайнятих позицій, поповненні втрат і запасів, а також створенні умов для відновлення наступу.

Росіяни здійснювали артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Студенок, Святогірськ, Богородичне, Карнаухівка і Вірнопілля. Силами армійської авіації продовжили завдавати авіаудари в районі населеного пункту Довгеньке.

За підтримки артилерії ворог намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, але відійшов через те, що не мав успіху.

На Донецькому напрямку противник проводить активні наступальні дії. Продовжує вогневе ураження наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, завдає ракетних ударів. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку окупанти продовжують обстріли із мінометів і реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Озерне та Діброва. Поблизу останнього були завдані авіаційні удари. Противник намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, ворог вів штурмові дії у районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка, але зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції.

На Авдіївському напрямку ворог задіяв артилерію по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новоселівка Друга, Веселе, Авдіївка, Піски та Красногорівка. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах Яковлівки, Авдіївки, Веселого і Кам’янки.

На Курахівському напрямку активних наступальних дій загарбники не проводили, розгорнули на вогневих позиціях реактивну та ствольну артилерію, обстрілювали позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Мар’їнки, Мисливського і Павлівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське та інших. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Ольгівського.

Внаслідок дій Сил оборони України ворог зазнав значних втрат та відступив в районах населених пунктів Новопіль та Новодарівка.

На території Росії тривають заходи прихованої мобілізації. Противник продовжує знімати зі зберігання застаріле озброєння та військову техніку з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання. На території Воронезької області триває підготовка резервістів.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 8 атак ворога, знищено 5 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 4 ворожих автомобіля. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10".

В результаті дій авіації Повітряних сил Збройних сил України знищено ротну тактичну групу противника з технікою та живою силою. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52.