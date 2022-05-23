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В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на утро 23 мая

Фото: в Генштабе рассказали о ситуации на фронтах (фото facebook.com)
Автор: Роман Мирончук

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на начало 89-х суток противостояния полномасштабному вторжению РФ. Враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары. При этом на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается снижение интенсивности ведения боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции Сил обороны. Оккупанты наносили авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси осталась.

На Северском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

Силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11-го армейского корпуса балтийского флота, Восточного и Центрального военных округов, враг осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении.

Оккупанты предприняли попытку наступательных действий в районе населенного пункта Довгеньке. Это наступление отбили подразделения Сил обороны, враг понес потери и отступил.

На Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Лиманском направлении враг активных боевых действий не вел. Оккупанты обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Дубрава.

На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник вел боевые действия в районе Александрополья. По результатам огневого поражения Силами обороны понес потери и отступил. Вел наступление в районах Липового и Триполья, успеха не имеет.

На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. Сосредоточивает основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Обстреливал позиции Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии.

На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона республики Молдова значительных перемещений личного состава и техники не фиксируется.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 11 атак врага, уничтожено 6 танков, 10 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны на указанных направлениях сбили 1 беспилотник типа "Орлан-10" и вражеский самолет Су-25.

Авиационные и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили 4 вражеские крылатые ракеты.

Напомним, в Запорожской области растет число российских захватчиков. В городе Васильевка их уже больше, чем местных жителей.

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