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В Васильевке российских захватчиков больше, чем местных жителей, - Запорожская ОВА

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Запорожская область, Понедельник 23 мая 2022 05:23
В Васильевке российских захватчиков больше, чем местных жителей, - Запорожская ОВА Фото: в Васильевке российских захватчиков больше, чем местных жителей (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

В Запорожской области растет количество российских захватчиков. В частности. в городе Васильевка их уже больше, чем местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Такая же ситуация в селе Инженерное Пологовского района.

В Гусарке россияне расселились в заброшенных домах, провели обход, после чего ограбили дома, из которых уехали.

Захватчики в Бердянске пытаются присвоить местный бизнес и поделить между собой и коллаборантами.

"Владельцы кафе и ресторанов, покинувших город и отказавшихся от сотрудничества с врагом, остались без своего имущества: россияне решили его забрать в пользу так называемой "администрации города". Следовательно, заведения были переданы в управление коллаборантам", - сообщают в ОВА.

Напомним, во временно оккупированном Энергодаре неизвестные взорвали двери подъезда, где находился ставленник оккупантов так называемый "глава администрации" Андрей Шевчик.

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