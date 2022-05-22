Россияне восстанавливают железную дорогу в Купянске. Хотят ускорить переброску войск

Вражеские войска не отказались от намерений победить Вооруженные силы Украины на Слобожанском направлении и пытаются восстановить железнодорожное сообщение в окрестностях оккупированного Купянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Украинские войска в регионе подвергаются артобстрелам. В свою очередь оккупанты пытаются починить железную дорогу вблизи Купянска.

"На Слобожанском направлении враг осуществляет систематические артиллерийские обстрелы позиций наших войск. Для повышения оперативности опрокидывания войск и грузов проводятся мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в районе населенного пункта Купянск", – говорится в сообщении.

Тем временем ежедневные потери ВСУ на Востоке составляют 50-100 бойцов убитыми. Такие цифры озвучил президент Зеленский.