В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на начало 6 июня

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечается. На территории Республики Беларусь вдоль границы Украины, сохраняется присутствие отдельных подразделений Вооруженных сил РФ.

Враг имеет на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

На Северском направлении оккупанты продолжают обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. С целью демонстрации присутствия в приграничных районах действуют отдельные подразделения противника, которые осуществляют обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Для поддержки наступательных действий оккупанты усиленно восстанавливают транспортную инфраструктуру и наводят понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск.

Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Великая Камышеваха, Вернополье, Дубравное, Новая Дмитровка и Курулька.

На Донецком направлении подразделения агрессора осуществляют огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехово.

На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем различного типа. Пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошкивка и других. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Орехово, Горное, Врубовка, Клиновое, Белогоровка, Покровское и Роты. Применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов близ Бахмута и Берестового. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.

На Южнобугском направлении, с целью сковывания наших войск, оккупанты осуществляли обстрелы из артиллерии разного калибра в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы.

Враг продолжает инженерное оборудование позиций в районах Шевченковки, Ольгино и других населенных пунктов.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражено 7 атак врага, уничтожено 4 танка, 3 артиллерийских системы, 8 боевых бронированных машин и 3 единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотник.