ВСУ провели успешные контратаки в Северодонецке и снизили боевую мощь оккупантов, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Несмотря на то, что российские силы продолжают сбрасывать технику и войска в район Северодонецка и Лисичанска, украинские военные провели успешную контратаку в Северодонецке за последние 48 часов и оттеснили российские войска к восточной окраине города. Кроме того, россиян оттеснили и из южных населенных пунктов.

Эксперты также отметили, что украинские силы, вероятно, пытаются использовать продолжающееся сосредоточение России на Северодонецке для проведения контратак на других направлениях наступления.

"Контрнаступательное давление Украины, скорее всего, продолжит привлекать внимание российских сил к Луганской области и, следовательно, оставит уязвимые места в оборонительных усилиях России в Харьковской области и вдоль южной оси", - говорится в сообщении.