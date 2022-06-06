ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на начало 6 июня

Новина українською →
Понедельник 06 июня 2022 07:35
В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на начало 6 июня Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации на фронтах на начало 103-х суток противостояния российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечается. На территории Республики Беларусь вдоль границы Украины, сохраняется присутствие отдельных подразделений Вооруженных сил РФ.

Враг имеет на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

На Северском направлении оккупанты продолжают обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. С целью демонстрации присутствия в приграничных районах действуют отдельные подразделения противника, которые осуществляют обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Для поддержки наступательных действий оккупанты усиленно восстанавливают транспортную инфраструктуру и наводят понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск.

Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Великая Камышеваха, Вернополье, Дубравное, Новая Дмитровка и Курулька.

На Донецком направлении подразделения агрессора осуществляют огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехово.

На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем различного типа. Пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошкивка и других. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Орехово, Горное, Врубовка, Клиновое, Белогоровка, Покровское и Роты. Применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов близ Бахмута и Берестового. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.

На Южнобугском направлении, с целью сковывания наших войск, оккупанты осуществляли обстрелы из артиллерии разного калибра в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы.

Враг продолжает инженерное оборудование позиций в районах Шевченковки, Ольгино и других населенных пунктов.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражено 7 атак врага, уничтожено 4 танка, 3 артиллерийских системы, 8 боевых бронированных машин и 3 единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотник.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские военные контролируют половину Северодонецка.

Мы также писали о том, что, по словам военных экспертов, ВСУ провели успешные контратаки в Северодонецке и снизили боевую мощь оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Генштаб ВСУ
NEWS
На фронте получил тяжелое ранение адвокат Маси Найем
На фронте получил тяжелое ранение адвокат Маси Найем
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью