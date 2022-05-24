В Генштабе рассказали, где происходит наибольшая активность боевых действий на фронте
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на начало 90-х суток противостояния полномасштабному вторжению РФ. Враг осуществляет интенсивное огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобугском операционных районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно близ Лисичанска и Северодонецка.
На Северском направлении противник продолжает проведение мероприятий с целью усиления прикрытия украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения переброски наших войск на другие направления. Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска "Погар" и населенного пункта Случевск Брянской области.
Враг нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белополье Сумской области.
На Харьковском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения. В частности, враг проводит штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова.
На Славянском направлении подразделения врага готовятся к возобновлению наступления. Агрессор, для поддержки наступательных действий, развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.
На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью окружения городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.
На Северодонецком направлении противник, при поддержке артиллерии, ведет штурмовые действия в направлениях Тошкивка и Устиновка.
На Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.
На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг осуществлял огневое поражение наших подразделений с применением артиллерии и авиации.
На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка-Каменское. Осуществляют перегруппировку.
На Южнобугском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на удержании занятых рубежей.
На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск.
В Черноморской и Азовской операционных зонах обстановка существенных изменений не претерпела.
Враг продолжает использовать тактику террора против украинского гражданского населения на захваченных территориях, продолжается ухудшение социально-экономической ситуации на юге и востоке Украины.
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 16 атак врага, уничтожено 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники и 1 вражеский автомобиль.
Авиационные подразделения Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили 6 БпЛА, 1 вражескую крылатую ракету и 30 боевых бронированных машин.
В Генштабе отметили, что армия РФ перебрасывает ракетные комплексы "Искандер-М" к границе с Украиной.
Мы также писали о том, что Генштаб сообщил о новых потерях России. За сутки было уничтожено около 150 военных.
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