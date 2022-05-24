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В Генштабе рассказали, где происходит наибольшая активность боевых действий на фронте

Новина українською →
Вторник 24 мая 2022 07:53
В Генштабе рассказали, где происходит наибольшая активность боевых действий на фронте Фото: в Генштабе рассказали о наибольшей активности боевых действий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на начало 90-х суток противостояния полномасштабному вторжению РФ. Враг осуществляет интенсивное огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобугском операционных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно близ Лисичанска и Северодонецка.

На Северском направлении противник продолжает проведение мероприятий с целью усиления прикрытия украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения переброски наших войск на другие направления. Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска "Погар" и населенного пункта Случевск Брянской области.

Враг нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белополье Сумской области.

На Харьковском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения. В частности, враг проводит штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова.

На Славянском направлении подразделения врага готовятся к возобновлению наступления. Агрессор, для поддержки наступательных действий, развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью окружения городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

На Северодонецком направлении противник, при поддержке артиллерии, ведет штурмовые действия в направлениях Тошкивка и Устиновка.

На Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг осуществлял огневое поражение наших подразделений с применением артиллерии и авиации.

На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка-Каменское. Осуществляют перегруппировку.

На Южнобугском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на удержании занятых рубежей.

На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

В Черноморской и Азовской операционных зонах обстановка существенных изменений не претерпела.

Враг продолжает использовать тактику террора против украинского гражданского населения на захваченных территориях, продолжается ухудшение социально-экономической ситуации на юге и востоке Украины.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 16 атак врага, уничтожено 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники и 1 вражеский автомобиль.

Авиационные подразделения Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили 6 БпЛА, 1 вражескую крылатую ракету и 30 боевых бронированных машин.

В Генштабе отметили, что армия РФ перебрасывает ракетные комплексы "Искандер-М" к границе с Украиной.

Мы также писали о том, что Генштаб сообщил о новых потерях России. За сутки было уничтожено около 150 военных.

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