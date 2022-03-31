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В Генштабе рассказали о перемещении в Украину новых вражеских подразделений

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ фиксируют продолжение перемещения на территорию Украины дополнительных подразделений войск российских оккупантов для участия в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"По имеющимся данным, в пунктах постоянной дислокации воинских частей и подразделений Восточного военного округа остались в подавляющем большинстве военнослужащие срочной службы, что свидетельствует об исчерпании возможностей формирования дополнительных подразделений", - говорится в вечерней сводке об оперативной обстановке.

Также отмечается, что враг для контроля за временно оккупированными территориями юга Украины противник пытается создавать военно-гражданские администрации.

Ранее сообщалось, что по данным Пентагона, российские войска начинают уходить из Чернобыльской зоны и АЭС, где базировались долгое время.

Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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