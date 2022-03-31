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У Генштабі розповіли про переміщення в Україну нових ворожих підрозділів

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Четвер 31 березня 2022 01:03
У Генштабі розповіли про переміщення в Україну нових ворожих підрозділів Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ фіксують продовження переміщення на територію України додаткових підрозділів військ російських окупантів для участі у бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"За наявними даними, у пунктах постійної дислокації військових частин та підрозділів Східного воєнного округу залишились в переважній більшості військовослужбовці строкової служби, що свідчить про вичерпання можливостей з формування додаткових підрозділів", - йдеться у вечірньому зведенні про оперативну обстановку.

Також зазначається, що ворог для контролю за тимчасово окупованими територіями півдня України противник намагається створювати військово-цивільні адміністрації.

Раніше повідомлялося, що за даними Пентагону, російські війська починають йти з Чорнобильської зони і АЕС, де базувалися довгий час.

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