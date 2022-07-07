В Генштабе рассказали о масштабах поражения баз оккупантов
Вооруженные силы Украины уничтожили около двух десятков пунктов управления российских войск, а также логистических центров и складов.
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
Он отметил, что в последнее время авация Воздушных сил, подразделения ракетных войск и артиллерия выполнили ряд огневых задач, в результате которых были прицельно поражены базы российских войск.
Было поражено:
- более 20 пунктов управления разного уровня,
- до 20 логистических центров и складов противника,
- до 15 РЛС контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.
Кроме этого, украинские военные били по районам сосредоточения противника.
Напомним, 6 июля украинские военные ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего россияне потеряли 36 650 военных.
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