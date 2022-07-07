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В Генштабе рассказали о масштабах поражения баз оккупантов

Новина українською →
Украина, Четверг 07 июля 2022 15:31
В Генштабе рассказали о масштабах поражения баз оккупантов Фото: в Генштабе рассказали о масштабах поражения баз оккупантов (t me landforcesofukraine-3)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины уничтожили около двух десятков пунктов управления российских войск, а также логистических центров и складов.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Он отметил, что в последнее время авация Воздушных сил, подразделения ракетных войск и артиллерия выполнили ряд огневых задач, в результате которых были прицельно поражены базы российских войск.

Было поражено:

  • более 20 пунктов управления разного уровня,
  • до 20 логистических центров и складов противника,
  • до 15 РЛС контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.

Кроме этого, украинские военные били по районам сосредоточения противника.

Напомним, 6 июля украинские военные ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего россияне потеряли 36 650 военных.

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