В Генштабе пригрозили сбивать дроны над военными объектами

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По всей территории Украины стартовали военные учения

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины пригрозили ответственностью за съемку военной техники, режимных военных объектов и попытки проникновения на их территорию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Как отмечается, 24 сентября по всей территории Украины началось стратегическое командно-штабные учения "Казацкая воля-2019". В связи с этим, в Генштабе предостерегли от попыток съемки дронами военных объектов и процесса военных учений.

"Информируем, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами всех замеченных беспилотные летательные аппараты будут обезврежены. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими беспилотниками, будут задержаны и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, главной целью учений "Казацкая воля-2019" является проверка способности органов военного управления в новых штатных структурах осуществлять управление войсками в ходе подготовки и ведения операций в случае широкомасштабной вооруженной агрессии.

Напомним, в осенней кампании 2019 года на срочную военную службу в Вооруженные силы будут призваны 15 тыс. 200 новобранцев. Большинство срочников направят в ВСУ, остальных распределят по другим ведомствам.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Косово прошли совместные учения украинских и венгерских военных. Участники учений отработали совместные действия в экстремальных и непредвиденных ситуациях, порядок эвакуации раненых.