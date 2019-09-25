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У Генштабі пригрозили збивати дрони над військовими об'єктами

Новини » Суспільство    25.09.2019 - 11:21
У Генштабі пригрозили збивати дрони над військовими об'єктами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

По всій території України стартували військові навчання

У Генеральному штабі Збройних Сил України погрожують відповідальністю за зйомку військової техніки, режимних військових об'єктів і спроби проникнення на їх територію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу.

Як зазначається, 24 вересня по всій території України розпочалися стратегічні командно-штабні навчання "Козацька воля-2019". У зв'язку з цим, в Генштабі застерегли від спроб зйомки дронами військових об'єктів і процесу військових навчань.

"Інформуємо, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об'єктами і полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть знешкоджені. Особи, які здійснювали запуск або керували цими безпілотниками, будуть затримані і притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, головною метою навчань "Козацька воля-2019" є перевірка здатності органів військового управління нових штатних структурах здійснювати управління військами в ході підготовки і ведення операцій у разі широкомасштабної збройної агресії.

Нагадаємо, в осінній кампанії 2019 року на строкову військову службу в Збройні сили будуть покликані 15 тис. 200 новобранців. Більшість строковиків направлять в ЗСУ, інших розподілять по інших відомствах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Косово пройшли спільні навчання українських і угорських військових. Учасники навчань відпрацювали спільні дії в екстремальних та непередбачених ситуаціях, порядок евакуації поранених.

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